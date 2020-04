Zeci de fiole cu sânge au fost aruncate pe marginea unui drum din Dolj Zeci de fiole cu sange au fost aruncate pe marginea unui drum din Dolj. Politistii incearca acum sa afle daca sangele este uman sau de animale si cum au ajuns fiolele pe marginea drumului, relateaza corespondentul MEDIAFAX. Politistii din Dolj au fost sesizati, sambata, de o persoana, ca pe marginea drumului, intre localitatile Tuglui si Calopar, sunt aruncate zeci de fiole cu sange, potrivit Mediafax.ro. Citește și: Marcel Vela a fost in inspecție! Unde s-a dus in control șeful Internelor Potrivit unor surse locale, in apropiere ar fi fost gasite si mai multe cutii cu medicamente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 13 Politie Rurala Titu au fost sesizati de o persoana cu privire la faptul ca pe fondul de vanatoare nr. 31 Titu, a fost lovita o caprioara de o autoutilitara. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar in urma cercetarilor efectuate au stabilit urmatoarele: Un barbat…

- Polițiștii din Coșoveni au fost sesizați, ieri, de un participant la trafic ca un autoturism care se deplasa in fața sa, din direcția Dioști-Craiova, pe DN 6, era condus in mod haotic, fara respectarea regulilor de circulație. Avand in vedere cele sesizate, polițiștii au efectuat un filtru rutier in…

- Un cititor al Gazetei de Sud a postat pe o pagina de socializare o fotografie in care este surprins un politist in timp ce arunca un sac de gunoi, scos din portbagaj, pe marginea drumului. „Venind spre serviciu am surprins un polițist (inițial am crezut ca este local, insa am fost atenționat ca nu este…

- Un șofer de tir a aruncat mai multe gunoaie pe marginea drumului pe DN73. Un brașovean i-a atras atenția, dar conducatorul l-a injurat, potrivit digi24.ro. Ionuț Draguțu a relatat pe contul personal de Facebook, intamplarea petrecuta pe drum, in apropiere de Cristian. Mai FILIP Spedition , poate le…

- Politisti din cadrul Secțiilor 4 si Rurale Coșoveni si Pielești au identificat, ieri, doi tineri de 19, respectiv 20 de ani, din Teslui, banuiti de savarsirea infractiunilor de furt calificat si conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare. Politistii au stabilit faptul ca, in noaptea de 26/27…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca si-a propus achizitionarea de camere video pentru agentii de la Politia Rutiera. ”Nu o sa mai gasiti deputati care injura politistul si nici politisti rutieri care abuzeaza de functia lor”, a spus Vela.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca ministerul pe care il conduce are in lucru "transmiterea unor autoturisme pentru cresterea mobilitatii structurilor din subordine" si a afirmat ca "sunt...

- Un tanar de 22 de ani a fost ranit, duminica, intr-un accident feroviar, in satul Panaghia, județul Dolj, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de tren. Polițiștii au stabilit ca șoferul a forțat trecerea caii ferate, potrivit Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc in comuna Calopar,…