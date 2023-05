Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Etnografie si Arta Populara a Muzeului Judetean Mures detine o colectie impresionanta de podoabe ale portului popular barbatesc din zona Calimanilor, constand in aproape 400 de prasnele, cruci de chimir si inele de mire, aceasta fiind cea mai valoroasa si mai numeroasa colectie de acest gen…

- Sony Pictures Television si Warner Bros. Discovery au anuntat, marti, prelungirea parteneriatului de continut in Europa Centrala si de Est, prin care titluri din lista de filme de lungmetraj Sony Pictures Entertainment si seriale TV selectate vor fi difuzate in exclusivitate atat la televiziunile HBO,…

- Paul Ipate, in varsta de 38 de ani, a fost vazut in ultima perioada mai mult in spectacolele de teatru și mai puțin pe micile ecrane. Actorul explica de ce a luat aceasta decizie.„La mine a fost tot timpul mai mult zona de teatru. Filmul este oricum o industrie mai puțin dezvoltata decat teatrul. Imi…

- Sporurile bugetarilor vor disparea: Ciolacu anunța modificari in legea salarizarii: sa terminam aceasta invenție romaneasca Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca ar trebui sa se renunțe la actualele sporuri salariale și ca in viitoarea lege a salarizarii și-ar dori ca acestea sa nu mai existe și…

- Sporurile bugetarilor vor disparea: Ciolacu anunța modificari in noua lege a salarizarii: sa terminam aceasta invenție romaneasca Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca ar trebui sa se renunțe la actualele sporuri salariale și ca in viitoarea lege a salarizarii și-ar dori ca acestea sa nu mai existe…

- Netflix revine si in luna mai 2023 cu noutati Platforma de streaming isi rasfata abonatii cu titluri noi si pe toate gusturile. Cinefilii asteapta cu nerabdare serialul "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", dar si multe alte productii.Iata lista completa a celor mai tari filme si seriale pe care le…

- Unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ucraineni, un romancier intors din „morți” și o autoare care și-a dictat cartea se numara printre scriitorii aflați pe lista lunga a candidaților la ediția din acest an a Premiului Internațional Booker, scrie The Guardian.

- Va prezentam noile clasamente alcatuite de ghidul online de streaming JustWatch.com cu cele mai populare filme și seriale de pe serviciile de streaming din Romania. Cele doua... The post Top 10 filme și seriale pe serviciile de streaming din Romania in luna februarie 2023 appeared first on Special Arad…