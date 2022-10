Zeci de fapte ilegale comise la frontiera. Valoarea amenzilor aplicate

Ucraina: Groapa comuna si alte 200 de morminte, descoperite in Liman. Printre victime, si copii

O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman in estul Ucrainei , recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene… [citeste mai departe]