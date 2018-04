Stiri pe aceeasi tema

- ISIS lanseaza amenințari la adresa președintelui rus, Vladimir Putin, despre care spun ca va plati pentru uciderea musulmanilor, intr-un mesaj in care este luata in vizor Cupa Mondiala de Fotbal 2018. In...

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei. "Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala, chiar daca…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie Mediafax.Declaratiile lui Putin a fost facuta…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- TRAGERE LA SORȚI LIGA NAȚIUNILOR ONLINE STREAM LIVE VIDEO România îsi afla adversarele, în urma tragerii la sorti a grupelor Ligi Natiunilor la fotbal, într-un eveniment desfașurat la SwissTech Convention Center - Lausanne. TRAGERE LA SORȚI LIGA NAȚIUNILOR ONLINE STREAM…