Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri COVID a scazut in Braniștea, așa ca CJSU a decis ridicarea restricțiilor. In schimb, in Monor, e nevoie de luarea unor masuri restrictive suplimentare, dat fiind numarul mare de cazuri depistate in ultimele doua saptamani. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a analizat incidența…

- Dinamica numarului de elevi infectați cu noul tip de coronavirus duce la schimbarea scenariilor in care funcționeaza unitațile de invațamant pe care aceștia le frecventeaza. CJSU a anunțat ca de azi, elevii a doua clase vor invața de acasa. Iar un efectiv de elevi, care au stat acasa, se pot reintoarce…

- Elevii unei clase de la Liceul cu Program Sportiv vor ramane, de maine, acasa. Asta dupa ce inca un elev a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus. In raportarea de azi, a DSP BN, privind cazurile de COVID 19 depistate in ultimele 24 de ore, a aparut inca un elev de la Liceul cu Program Sportiv.…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Bistrița a decis ca elevii a inca doua clase sa ramana acasa. Pentru aproape doua saptamani, vor invața online, aplicandu-se scenariul ROȘU, in contextul pandemiei de coronavirus. Pandemia de coronavirus evolueaza, iar clase dupa clase se inchid, elevii invațand…

- O parte dintre elevii Colegiului „Liviu Rebreanu” vor intra in scenariu roșu, incepand de astazi ei urmand sa faca doar cursuri on-line. Aceasta este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Masuri suplimentare pentru locuitorii comunei Cetate: Ultima ședința a Comitetului…

- In doua unitați de invațamant din Bistrița-Nasaud se va aplica scenariul roșu, astfel ca elevii vor invața de acasa, online. Este vorba de o gradinița din Reteag și Liceul Teoretic „Radu Petrescu” Prundu Bargaului. In cadrul ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud…

- Elevii a trei clase vor intra in scenariul roșu- școala acasa. Doua grupe de preșcolari intra in scenariul galben: acasa și la gradinița, prin rotație. Evoluția cazurilor de Covid 19, in unitațile de invațamant, e atent monitorizata de cei din cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența Bistrița…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a analizat evoluția cazurilor de Covid 19 din școli. Atfel, elevii a trei clase vor intra in scenariul roșu- școala acasa. Doua grupe de preșcolari intra in scenariul galben: acasa și la gradinița, prin rotație. Evoluția cazurilor de Covid 19, in unitațile de invațamant,…