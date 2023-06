Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de fete au fost otravite și au ajuns la spital in doua atacuri separate care s-au produs in weekend la școlile lor primare din Afganistan, a declarat un oficial afgan. In Afganistan, fetelor le este interzis sa urmeze școala mai departe de clasa a șasea, potrivit Sky News.Aproape 80 de…

- Un rus care a fost investigat de poliție dupa ce fiica sa in varsta de 12 ani a facut la școala un desen anti-razboi, in care rușii bombardeaza o familie din Ucraina, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, potrivit unui grup pentru drepturile omului, relateza The Guardian.

- O femeie de 28 de ani a ucis luni trei copii si trei adulti la o scoala primara crestina din Nashville, atacatorul fiind inarmat cu doua arme „de asalt” si cu o arma de mana. El a planificat minutios masacrul, intocmind o harta detaliata si supraveghind cladirea, conform politiei.Atacul de la scoala…

- O femeie de 47 de ani din judetul Giurgiu a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si le-a batut pe doua eleve, lovindu-le peste fata si in abdomen. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi.Inspectoratul…

