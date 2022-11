Zeci de echipaje de la deszăpezire acţionează în jumătatea nordică a Moldovei Echipajele de deszapezire actioneaza in jumatatea nordica a Moldovei, unde stratul de zapada este de pana la doi centimetri pe unele sectoare din judetele Suceava, Botosani, Iasi si Neamt. Pe timpul noptii au actionat 100 de utilaje si au fost raspandite peste 300 de tone de material antiderapant. In continuare, pana la ora 10:00, jumatatea nordica a Moldovei ramane sub atentionare cod galben de precipitatii mixte, cu depuneri locale de zapada si cu risc de formare a poleiului in zona deluroasa si montana. Rador/FOTO imagine ilustrativa radioiasi.ro Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

