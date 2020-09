Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de dosare penale au fost intocmite de polițiști și au fost date amenzi de peste 700.000 de lei, dupa cele peste 1.400 de controale facute in sectorul silvic in perioada 21 – 28 august 2020. Potrivit...

- Zeci de dosare penale au fost intocmite de polițiști și au fost date amenzi de peste 700.000 de lei dupa cele peste 1.400 de controale facute in sectorul silvic in perioada 21 – 28 august 2020, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Romane, peste 1.300 de controale au fost efectuate, in ultima…

- Sute de controale au fost efectuate in perioada 28 august-3 septembrie a.c. pentru protejarea fondului forestier de catre polițiști, aflați sub coordonarea Direcției de Ordine Publica din IGPR. Au fost efectuate 776 de controale, oamenii legii verificand proveniența, prelucrarea, depozitarea si valorificarea…

- IPJ Braila a aplicat, de la inceputul epidemiei de COVID-19, amenzi in valoare de aproximativ 19 milioane lei si a intocmit 74 dosare penale, pentru nerespectare masurilor de limitare a raspandirii noului tip de coronavirus, potrivit informatiilor facute publice, luni, de Autoritatea Teritoriala…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de luni, aproape 850 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Aproape 3000 de amenzi in valoare de 198.213 lei au fost aplicate in urma unor controale desfașurate la nivel național pentru prevenirea și combaterea activitaților ilicite in domeniul exploatarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos, potrivit Mediafax.Poliția Romana anunța…

- Peste 70 de dosare penale și sute de amenzi au dat polițiștii in urma a 574 de controale pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii materialului lemnos, precum și pentru verificarea legalitații transportului materialului lemnos. Potrivit unui comunicat transmis, vineri,…

- Polițiștii au intocmit doua dosare penale și au aplicat amenzi in valoare de peste 140.000 de lei in urma unui control efectuat la mai multe firme din domeniul forestier, in Harghita, informeaza Inspectoratul...