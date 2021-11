Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a reduce presiunea asupra doctorilor din spitale pe fondul pandemiei de coronavirus, Ministerul Sanatatii grec a ordonat vineri ca 85 de medici privati sa se prezinte la serviciu, informeaza sambata DPA. Politistii au predat documentele corespunzatoare medicilor, care acum trebuie sa se prezinte…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.343 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 400.000 de lei, in urma a 100.215 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru prevenirea pandemiei de COVID-19. “In urma activitatilor derulate, au fost constatate…

- Aproximativ 7.000 de persoane au manifestat duminica in centrul Atenei impotriva vaccinarii obligatorii a personalului medical impotriva COVID-19, masura urmand sa intre in vigoare miercuri, potrivit AFP. Manifestantii, care s-au adunat in Piata Syntagma, purtau drapelul Greciei si afisau pancarte pe…

- In așteptarea Valului 4 al pandemiei de COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Ialomița face verificari in toate cele 4 spitale din județ, pentru a identifica vulnerabilitațile pe care unitațile medicale le intampina. Marea problema a tuturor spitalelor ialomițene este lipsa de medici specialiști care…