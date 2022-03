45 de diplomați ruși suspectați de spionaj vor fi expulzați din Polonia, au anunțat miercuri, 23 martie, autoritațile. Serviciul polonez de contrainformații, ABW, a declarat miercuri ca a identificat 45 de diplomați ruși suspectați de spionaj și a cerut Ministerului de Externe sa-i expulzeze. Ambasadorul Rusiei a fost convocat „Agenția de Securitate Interna a intocmit […] The post Zeci de diplomați ruși vor fi expulzați din Polonia / Acuzații de spionaj masiv la Varșovia first appeared on Ziarul National .