Zeci de craioveni, giranţi de bună credinţă, escrocaţi de o familie Zeci de craioveni acuza ca au fost inselati de o familie. Este vorba despre o fosta angajata la CFR, sotul acesteia, fost angajat la politie si fiica lor, angajata la Caminul de batrani din Craiova. Acestia din urma i-ar fi convins sa-i gireze pentru imprumuturi consistente de la mai multe CAR-uri din Craiova si din alte localitati, dupa care au plecat din tara. Girantii sunt acum executati pentru datoriile celor pe care au crezut ca-i ajuta, unii dintre ei ajungand sa-si vinda locuintele si sa stea cu chirie. Cei inselati spun ca au fost convinsi de catre tepari ca au probleme cu fiica, dar si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

