Medicul de familie este acuzat de luare de mita, fals informatic si inselaciune, fiind implicat intr-o retea de vaccinari fictive.Din primele informații, intreaga "operațiune" a fost pusa la punct impreuna cu doi complici, angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.Grav este faptul ca de "serviciile" medicului au beneficiat copii, avocati si oameni de afaceri din Prahova. Vorbim despre peste 40 de persoane care s-au vaccinat fictiv in schimbul unor sume de bani.Ancheta in acest caz a fost demarata in toamna anului trecut, cand au aparut informatii cu privire la o retea de asistenti medicali…