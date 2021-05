Zeci de copii, răpiți în Nigeria de la o școală islamică ​Un numar mare de copii au fost rapiti de indivizi înarmati de la o scoala coranica din zona de centru-nord a Nigeriei, tara în care rapirile în masa sunt în crestere, au raportat duminica autoritatile si locuitorii, noteaza AFP și Agerpres.

"Un numar înca incert de elevi la scoala islamica Salihu Tanko au fost rapiti" dupa ce barbati înarmati pe motociclete le-au atacat scoala, a facut cunoscut guvernul statului nigerian Niger pe contul sau de Twitter.

"Rapitorii au eliberat 11 copii, care erau prea mici pentru a merge pe jos", a indicat

