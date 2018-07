Stiri pe aceeasi tema

- Sapte pompieri au fost raniti usor in timp ce actionau pentru stingerea unui incendiu la Europa Park, in Rust, vestul Germaniei. Incendiul a inceput sambata seara intr-o camera de depozitare inainte de a se raspandi la nivelul atractiei "Pestera piratilor", distrusa total de flacari.

- Primul accident a avut loc la Viișora, la fata locului, echipajele de interventie au gasit patru persoane implicate, trei adulti si un copil, in afara autoturismului, cooperanti. „La locul indicat a fost directionat modulul SMURD – TIM, EPA si descarcerare. Pe timpul deplasarii spre accident…

- Echipajele SMURD au intervenit in cazul a patru copii peste care s-a prabușit structura unei stații de autobuz. Doi dintre ei, unul de 4 luni și unul de 2 ani, au fost transportați de urgența la UPU.

- Un tren de marfa si unul de pasageri s-au ciocnit luni seara, in sudul Germaniei, potrivit operatorului de transport Deutsche Bahn. Cel putin doua persoane au murit si in jur de 14 au fost ranite in urma coliziunii, relateaza Deutsche Welle.

- Doua persoane au fost ucise și 14 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit luni seara in Bavaria, in sudul Germaniei, a declarat poliția federala germana, potrivit AFP. Un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa la cateva sute de metri in fața stației Aichach.

- Potrivit Express.co.uk , mașina ar fi intrat intr-un grup de 10 persoane, care se aflau in orașul situat in estul Germaniei. Imediat dupa aceea, șoferul a fugit de la locul incidentului, fiind cautat de poliție. Pe de alta parte, Rheinische Post, care citeaza surse din poliție, precizeaza ca ar fi…

- Cel putin 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, scrie Agerpres.Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr un tunel, a precizat purtatorul de…

- Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa. Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr-un tunel, a precizat…