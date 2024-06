Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de luptatori Hamas au fost eliminați in orasul Rafah, in sudul Fasiei Gaza, a anunțat, luni, armata israeliana, care la inceputul lunii mai a lansat o operatiune militara criticata pe scara larga de comunitatea internationala, relateaza EFE, citata de Agepres.Astfel, doua din cele patru batalioane…

- Armata israeliana a anuntat duminica ca va face „pauze tactice zilnice” in activitatea sa militara in anumite parti din Fașia Gaza, pentru a permite circulatia ajutoarelor in enclava palestiniana, unde organizatiile internationale au avertizat in privința unei crize umanitare in crestere, transmite…

- Preluarea controlului asupra acestei parți a graniței dintre Fașia Gaza și Egipt inseamna ca Israelul are acum autoritate efectiva asupra intregii frontiere terestre a teritoriului palestinian, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF), Daniel Hagari, a declarat…

- Incidentul a avut loc, marți, la nord de capitala egipteana Cairo, dupa ce un microbuzul la bordul caruia se aflau mai multe muncitoare a cazut de pe un feribot in Nil, relateaza AFP, citata de News.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului egiptean al Sanatatii, Hossam Abdelghaffar, cel puțin…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a atras atenția duminica, 12 mai, ca daca Israelul lanseaza o ofensiva majora in Rafah, oraș din sudul Fașiei Gaza, aflat la granița cu Egiptul, „risca sa provoace pagube enorme populatiei civile fara a rezolva problema”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Ofensiva…

- Șeful Statului Major al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF), Herzi Halevi, și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul armatei de a apara civilii de atacul Hamas din 7 octombrie, intr-un discurs susținut duminica seara, de Ziua Memoriei, relateaza CNN și The Times of Israel.„In calitate de comandant…

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o „zona umanitara” din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP. Potrivit unui comunicat…

- O ofensiva terestra a armatei israeliene asupra orasului Rafah, in sudul Fasiei Gaza, "ar putea duce la o baie de sange", a avertizat vineri, pe reteaua de socializare X, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza AFP, potrivit Agerpres.