- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat astazi la Cluj Napoca, la prima intalnire din cadrul proiectului „100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2030”,alaturi de Emil Boc, primarul de Cluj Napoca și Radu Mihaiu, primarul sectorului nr.2 București. A…

- Dupa ploaia de luni, 9 mai, canalele au refulat din nou pe strada Alexandru Borza, din Cluj-Napoca.Mașinile parcate au fost aproape acoperite cu apa, așa cum se intampla la orice ploaie mai serioasa.Acum cațiva ani, doi tineri au ieșit cu caiacul pe ”lacul” format pe strada.Cu caiacul prin Cluj-Napoca,…

- Primarul Ion Lungu a anunțat astazi ca municipiul Suceava a fost selectat intre cele 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic pina in anul 2030. Din Romania au fost selectate 3 orașe respectiv București,Cluj Napoca și Suceava ,din cele 13 orașe care au depus aplicatii,…

- U-BT Cluj-Napoca a jucat in aceasta seara ultimul meci din sezonul regulat pe teren propriu. Formația antrenata de Mihai Silvașan a invins, marti, dupa prelungiri, formatia SCMU Craiova, scor 100-97 (42-30, 92-92), in meciul restant din etapa a 17-a a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei…

- Autoritatile au declansat planul rosu, dupa ce pompierii au intervenit in aceasta dimineata intr-un incendiu declansat intr-o locuinta din Turda. Sase persoane au murit, insa. Patru dintre acestia sunt copii. “Pompierii din cadrul Detașamentelor Turda, 1 și 2 Cluj-Napoca au intervinit in aceasta dimineața,…

- Noua creșa „Ursulețul” de pe strada Meziad este finalizata și pregatita de alocarea celor 90 de locuri disponibile. Aproape 1.500 de locuri sunt disponibile in total la creșele din Cluj-Napoca.

- Un hotel din Cluj Napoca gazduiește in acest moment peste 70 de copii evrei care au reușit, din fericire, sa scape de bombardamentele din Ucraina. Aici s-au intalnit cu voluntari prietenoși care au grija de ei. Copii refugiați cazați la un hotel din Cluj Din ce in ce mai mulți ucraineni parasesc țara,…

- Un barbat ciudat intra in conversații cu copii și ii atinge inadecvat in autobuz, in Cluj-Napoca. Localnicii din Borhanci il vad deseori pe liniile de autobuz 18 și 20, interacționand cu copii.