- In Parcul Copiilor din Timișoara, zeci de copii au sarbatorit, impreuna cu polițiștii timișeni, ziua lor. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, la invitația reprezentanților Palatului Copiilor, intre orele 11:00 și 14:00, polițiștii Biroului Analiza și Prevenirea Criminalitații, polițiștii rutieri,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu cei de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au descins, in aceasta dimineața, la opt adrese din Timișoara, Chișoda și Recaș. Suspecții au fost monitorizați timp de mai multe luni fiind banuiți de contrabanda cu țigari.…

- In aceasta dimineața, in intervalul orar 08:00 – 14:00, polițiștii și jandarmii au organizat o acțiune punctuala de control pe raza municipiului Timișoara. „Au fost legitimate 71 de persoane, au fost controlate 12 autoturisme și verificate 60 de societați comerciale. In urma controalelor efectuate,…

- Sambata, 15 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au demarat o acțiune pe linia verificarii modului de respectare a masurilor dispuse prin instituirea starii de alerta pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV2, avandu-se in vedere, in principal, identificarea…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice si au dat 15 amenzi, in valoare de 40.000 de lei, dupa ce aproximativ zece barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, s-au luat la bataie pe o strada din Timisoara. Pentru aplanarea conflictului…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:00, la intersecția strazilor Simion Barnuțiu cu Gheorghe Adam din Timișoara, a avut loc o altercație intre mai multe persoane pe baza unor neințelegeri. In zona se aflau luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale Timiș și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- In data de 11 aprilie 2021, in jurul orei 02:30 polițiștii de Ordine Publica din cadrul Poliției orașului Recaș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza localitații Recaș, in vederea stabilirii scopului prezenței pe raza localitații. Conducatorul autoturismului nu s-a conformat…