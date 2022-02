Zeci de copii așteaptă să fie finalizate procedurile de adopție Zeci de copii așteapta sa fie finalizate procedurile de adopție, astfel incat sa aiba cui spune „mama” și „tata”. Potrivit Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, sunt mai multe dosare in lucru, dar și pe rolul instanțelor. „In anul 2021 au fost atestate/reatestate 31 familii/persoane, pentru 70 de copii s-a incuviințat deschiderea procedurii de adopție, iar pentru alți 9 copii incuviințarea deschiderii procedurii de adopție a ramas in pronunțare. Au fost incredințați in vederea adopției 20 de copii, din care 4 copii au fost incredințați la familii atestate in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

