- Mai multe gospodarii si hectare de teren din localitatea mureseana Vanatori sunt afectate, duminica, de inundatii, dupa ce o rupere de nori a provocat o viitura, iar apa s-a revarsat pe drumuri si a ajuns si in curtile oamenilor. Este a doua viitura care afecteaza satul in decurs de o saptamana,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența s-au deplasat la fața locului cu 2 autospeciale. "Am fost inștiințați despre producerea unui incendiu, intr-un apartament de pe strada Mehedinți. In acest sens s-a raspuns cu doua autospeciale. Cauza posibila a incendiului pare a fi…

- Zeci de gospodarii din judetul Bacau au fost inundate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma ploilor abundente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Totodata, din cauza precipitatiilor abundente, mai multe localitati au ramas fara energie electrica, circulatia…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe trei drumuri nationale, pe tronsoane din judetele Bacau, Neamt si Vrancea, in urma ploilor torentiale care au dus la inundarea soselelor. De asemenea, in judetul Botosani, din cauza aluviunilor care au spalat terasamentul, circulatia feroviara este…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor - PAID Romania - anunta joi, intr-un comunicat, ca este pregatit sa gestioneze dosarele de dauna care vor urma acestei perioade de precipitatii abundente si sa plateasca despagubirile necesare.

- Mai multe tornade au fost filmate de martorii in cateva minute, in apropiere de Galati. Fenomenul extrem de rar in Romania, i-a speriat pe oameni. Tot in Galati a plouat torențial, iar mai multe localitați din județ au fost inundate. Apa de peste un metru a intrat in curtile oamenilor.…

- Judetele Prahova, Arges si Valcea au fost afectate, joi seara, de inundatii produse in urma ploilor torentiale. In Prahova, in apropierea municipiului Campina, un om a fost luat de viitura, fiind salvat de catre echipajele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, relateaza Romania TV. In orasele…

- 27 de copii de la o scoala din judetul Bacau, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au ajuns luni la spital dupa ce li s-a facut rau, ei acuzand stari de greata si varsaturi. Cadrele medicale au stabilit ca acestia au avut o indigestie, iar DSP spune ca sunt facute verificari pentru a stabili de ce…