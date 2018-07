Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70 de copaci au fost smulsi de vijelie, marti seara, iar acoperisurile a patru case au fost distruse în comuna Zatreni, din judetul Vâlcea, în zona intervenind satenii si pompierii voluntari cu drujbe si cu un bldoexcavator.

- Zeci de gospodarii din comuna Vaideeni din judetul Valcea au fost inundate si mai multe autoturisme au fost avariate de viituri dupa ce paraul Luncavat a iesit din matca, scrie news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu, pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna…

- Politistii clujeni au pus în aplicare, marți, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui barbat din comuna Babeni, judetul Vâlcea.”La data de 22 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj – Compartimentul Urmariri…

- Politistii turdeni cerceteaza in stare de arest preventiv un barbat de 45 de ani din comuna Segarcea Vale, judetul Teleorman, dupa comiterea unei infractiuni de tentativa de viol comisa in data de 01 mai a.c., in comuna Martinesti, judetul Cluj. Read More...