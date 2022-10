Stiri pe aceeasi tema

- Compania franceza de stat RTE (Reseau de Transport d’Electricite) a lansat recent noul plan național de reducere a consumului de energie electrica in aceasta iarna, principalii consumatori fiind sancționati dur. Printre ei se afla posesorii de mașini electrice. Pentru ca nu pot sa introduce restricții…

- Un șofer s-a prezentat la reprezentanța Registrului Auto Roman (RAR) Tulcea cu mașina modificata pentru omologare. Imaginile cu autoturismul care avea prinse cu burghiul niște polițe pentru rafturi, pe post de tunat, au fost postate pe rețelele sociale chiar de inspectorii RAR. Registrul Auto Roman…

- ANPC a amendat, cu peste 3,5 milioane lei, 256 de magazine Penny din Romania. Inspectorii au gasit mizerie, mancare stricata și mucegaita și rugina in raioanele magazinelor. Zeci de unitati au fost inchise de echipele de control. ”In ultima saptamana, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor…

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ…

- Nu toți romanii care au incasat amenzi in pandemie pentru necompletarea formularului PLF la intrarea in țara iși vor primi banii inapoi. Guvernul Ciuca a stabilit o serie de criterii privind eligibilitatea celor care pot primi banii. Astfel, conform procedurii redactate de Guvern și analizate de Profit.ro,…

- Inspectia Muncii a anuntat, marți, ca au fost facute peste 1.800 de controale la benzinariile din tara, in urma carora au fost aplicate 162 de amenzi, in valoare totala de 702.300 de lei. ”In perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfasurat Campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…

- Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a fost promulgata, miercuri, de președintele Klaus Iohannis, a anunțat Administratia Prezidentiala. Actul normativ are…