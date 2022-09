Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de controale, soldate cu trei amenzi si 74 de actiuni preventive au fost efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures in unitatile de invatamant pentru identificarea si remedierea cauzelor care ar putea genera o situatie de urgenta. Astfel, in ultimele 12…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost solicitata sa intervina sambata, 27 august, in jurul orei 20.38, la o misiune pirotehnica in cazul unui proiectil gasit pe strada Salcamilor din localitatea Sovata. "Este vorba despre o bomba aruncator…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost solicitata sa intervina duminica, 21 august, intr-o misiune specifica in localitatea Livezeni. "In urma intervenției s-au identificat trei proiectile explozive de calibru 76 milimetri, un proiectil antiaerian…

- Ziua de 1 august a venit cu recunoștințe și mulțumiri și la Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș. Astfel, in incinta Detașamentului de Pompieri Targu Mureș, a avut loc, luni dimineața, ceremonia de depunere a Juramantului Militar și avansarea in gradul urmator la termen…

- Centrul Mobil de Instruire a Populației pentru Raspuns in Situații de Urgența și Caravana "FII PREGATIT" ajunge și in județul Mureș, in perioada 30-31 iulie. „Astfel, personalul specializat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "HOREA" al județului Mureș, va așteapta sambata, 30 Iulie…

- In perioada 30-31 Iulie 2022, Centrul Mobil de Instruire a Populației pentru Raspuns in Situații de Urgența și Caravana "FII PREGATIT" ajung și in județul MUREȘ. Astfel, personalul specializat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "HOREA" al județului Mureș ii așteapta pe cei interesați…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș au fost solicitați sa intervina marți, 5 iulie, in jurul orei 14.23, la un incendiu de vegetație uscata izbucnit pe strada Barajului din Targu Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 30 iunie, in jurul orei 19.30, la un incendiu de deșeuri produs in municipiul Targu-Mureș, in curtea exterioara a internatului Liceului de Arte. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…