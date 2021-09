Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au declarat victoria asupra provinciei Panjshir, din nord-estul capitalei Kabul, ultima regiune a Afganistanului care nu era sub controlul lor. Gruparea a postat online imagini cu luptatorii care au ridicat steagul taliban in fața biroului guvernatorului provinciei, relateaza BBC.

- Fortele de opozitie afgane din Valea Panjshir au cerut într-un comunicat încetarea focului dupa informatii privind pierderile grele înregistrate în luptele din weekend, relateaza AFP și Agerpres. Frontul National de Rezistenta din Afganistan (FNR) a afirmat în noaptea de…

- Talibanii s-au confruntat, luni seara, cu luptatorii Frontului Național de Rezistența din Afganistan regrupați in Valea Panjshir, singurul teritoriu din țara ramas necucerit de talibani. Potrivit Reuters, cel puțin opt talibani au fost uciși.

- Talibanii au anuntat, dupa redeschiderea bancilor din capitala Kabul, ca au interzis afganilor sa transfere dolari americani si artefacte in strainatate. Bancile au fost redeschise dupa putin mai mult de o saptamana, scrie news.ro. Citește și: Rezistența afgana din Valea Panjshir, ultimul…

- In Afganistan, mișcarea de rezistența anti-talibana este organizata in Valea Panjshir. Acești combatanți cu experiența sunt membri ai Frontului Național de Rezistența (NRF) – cel mai proeminent grup de opoziție afgan care a aparut de cand talibanii au capturat Kabulul in urma cu zece zile. Și se pregatesc…

- Rezistenta impotriva talibanilor in Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, "nu va inceta", a afirmat unul dintre liderii acesteia, Ahmad Massoud, fara a exclude totusi posibilitatea de a discuta cu noua guvernare a Afganistanului, relateaza France Presse. "Nu se pune problema de a inceta lupta.…

- Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, au anuntat luni Natiunilor Unite,…

- Un numar de 13 civili au fost ucisi miercuri in Republica Centrafricana, la 300 de kilometri nord de capitala Bangui, a anuntat ONU intr-un comunicat difuzat joi, fara a preciza circumstantele atacului sau identitatea atacatorilor, relateaza AFP preluat de agerpres. O patrula a misiunii ONU in Republica…