- Doi cetațeni libanezi, care se deplasau pe jos dinspre Bulgaria, au fost prinși, joi, de polițiștii de frontiera din Ostrov, județul Constanța, in timp ce incercau sa treaca fraudulos granița, conform unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera. Cu ajutorul tehnicii de supraveghere din dotare, polițiștii…

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera au oprit, la granitele nationale, in total 151 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara sau care nu isi justificau prezenta in anumite zone. Cele mai multe situatii au fost inregistrate…

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera au oprit, la granitele nationale, in total 151 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara sau care nu isi justificau prezenta in anumite zone.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat 52 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu porumb și ambalaje. Astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera bihoreni si aradeni au depistat 43 de cetateni de origine afro-asiatica, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu mase plastice, respectiv seminte de floarea soarelui, cu scopul de a ajunge in diferite state din…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II si Turnu au depistat 80 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare si o autoutilitara. Cel mai mare grup, de 33 de persoane, a fost descoperit…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II au depistat 46 de cetateni din Siria, Nepal, Sri Lanka si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu detergenti si bare metalice.Potrivit…

- Doua grupuri de migranti, in total 15 persoane, au fost depistate de politistii de frontiera aradeni cand incercau sa iasa ilegal din tara, in ultimele 24 de ore, strainii fiind ascunsi in locasuri speciale amenajate intr-un microbuz si un autocar, ambele vehicule fiind verificate in Punctul de Trecere…