Zeci de cazuri de difterie depistate în Anglia de la începutul anului Agenția britanica de securitate sanitara (UKHSA) semnaleaza ca, intre 1 ianuarie și 25 noiembrie, in Anglia au fost depistate circa 50 de cazuri de difterie in randul solicitanților de azil in aceasta țara, comparativ cu o medie de 2 pana la 11 cazuri raportate in ultimii zece ani, transmite Reuters. Trish Mannes, directoare in UKHSA, a declarat ca ”pentru a limita riscul de transmitere a difteriei in centrele unde sunt gazduiți solicitanții de azil, UKHSA recomanda in continuare persoanelor care sosesc la centrele de recepție și care au plecat mai departe recent sa primeasca un vaccin antidifteric… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

