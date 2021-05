Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica, cu vant puternic si grindina, s-a abatut duminica seara peste mai multe zone din Bihor. Urgia a lasat in urma prapad, in special in localitatea Nojorid, acolo unde s-a format, povestesc satenii, o tornada. Furtuna de doar 15 minute de duminica seara a produs pagube serioase in localitate.…

- O furtuna puternica insoțita de grindina a facut prapad in mai multe localitați din Bihor. Zeci de case au ramas fara acoperișuri, strazile au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pamant. O furtuna de aproape 20 de minute a lasat peste 30 de case fara acoperișuri. Localnicii spun ca…

- Oamenii s-au mobilizat dupa ce vijelia a incetat si s-au ajutat unii pe altii la repararea acoperisurilor, cei mai afectati primind tigle de la preotul ortodox al satului si de la o ferma din zona. Cea mai afectata zona din satul Nojorid pare sa fi fost una cu 2-3 strazi situate la capatul dinspre Les…

- Doua tornade au lovit, vineri, orașul Wuhan și un oraș din provincia de est Jiangsu, ucigand 12 oameni și ranind alte sute de persoane, informeaza The Guardian. De asemenea, circa 26.000 de gospodarii au ramas curent electric. Prima furtuna a lovit vineri seara orasul Wuhan, situat in centrul tarii,…

- Printre victime se afla și femei si copii, au precizat autoritațile. Cea mai afectata a fost provincia Herat, din vestul țarii. Acolo s-au inregistrat 22 de decese.Sute de familii au fost evacuate si peste 1.000 de gospodarii au fost distruse. Ploile au afectat si numerosi agricultori si fermieri, fiind…

- A doua zi a saptamanii se anunța a fi, in general, instabila, cu temperaturi mai scazute decat cele specifice acestei date. Drept urmare, umbrelele vor fi din nou accesorii utile, in cazul in care aveți drumuri de facut, in intervalele in care va ploua. Așadar, marți vremea se menține racoroasa, cu…

- Peste 18.000 de persoane au fost evacuate in statul New South Wales (NSW), o țara din sud-estul Australiei, din cauza ploilor abundente care au produs inundații majore pe intreg teritoriul țarii. Locuințele și mașinile sunt scufundate in unele zone. Ploile au inceput de saptamana trecuta, insa inundațiile…

- Ploile torențiale au inceput sa afecteze zona inca de joi. Sute de școli au fost inchise, in condițiile in care numeroase zone de pe coasta statului New South Wales, cel mai populat din tara, se afla sub ape, inclusiv cartiere din Sydney, care nu s-au mai confruntat cu o astfel de crestere a nivelului…