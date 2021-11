Zeci de candidați la concursul pentru posturile de ofițer din IPJ Gorj Zeci de candidați vor participa sambata la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj pentru ocuparea a 10 posturi de ofițer. Acestea sunt scoase la concurs din sursa externa. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj scoate la concurs 10 posturi de ofițeri de poliție prin incadrare directa. Inscrierile se fac online pana in data de 5 octombrie, inclusiv in zilele nelucratoare. Dosarul de inscriere trebuie sa fie complet pana la aceasta data, ulterior nemaiputand fi depuse documente. In ultimele zile au avut loc probele fizice obligatorii. Doar candidații care au promovat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se incheie inscrierile pentru ocuparea celor 10 posturi de ofițeri scoase la concurs de catre Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a scos la concurs 10 posturi de ofițeri de poliție, prin incadrare directa. Inscrierile se fac online pana la data 5 octombrie,…

- F. T. Recrutarea de personal din sursa externa, in cadrul Politiei Romane, cunoaste, parca, in aceasta perioada, o recrudescenta fara precedent. In Prahova, de exemplu, in afara de cele 14 posturi de ajutor sef de post care au fost scoase la concurs in mediul rural, mai nou, se fac angajari pentru alte…

- Sunt scoase la concurs, prin incadrare directa, 13 posturi de ofițeri de poliție și 9 posturi de agenți de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare. Dosarul de inscriere trebuie sa fie complet pana la aceasta data, ulterior nemaiputand…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba scoate la concurs 19 posturi de ofițeri și agenți de poliție, prin incadrare directa, din care 14 posturi de ofițeri de poliție și 5 posturi de agenți de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba scoate la concurs 19 posturi de ofițeri și agenți de poliție, prin incadrare directa, din care 14 posturi de ofițeri de poliție și 5 posturi de agenți de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea scoate la concurs 5 posturi ofițeri de poliție prin incadrare directa. Sunt scoase la concurs, prin incadrare directa, 5 posturi de ofițeri de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare.…

- Angajari IPJ Alba 2021: 19 posturi scoase la CONCURS, prin incadrare directa. CALENDARUL probelor Inspectoratul de Poliție Județean Alba scoate la concurs 19 posturi de ofițeri și agenți de poliție, prin incadrare directa, din care 14 posturi de ofițeri de poliție și 5 posturi de agenți de poliție.…