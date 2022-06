Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca in doua posturi vamale, Albița și Sculeni, sunt probleme tehnice la Sistemele Informaționale. Astfel, nu poate fi realizat controlul camioanelor.

- In 2 posturi vamale din vama romana, Albița și Sculeni, sunt probleme tehnice la sistemele informaționale.Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, in postul vamal Albița nu funcționeaza programele informaționale pentru procesarea și controlul camioanelor, ceia ce duce la

- In contextul traficului sporit prin posturile vamale situate pe frontiera moldo-romana, nemijlocit posturile vamale Sculeni, Leușeni și Giurgiulești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, nemijlocit intrarea spre Romania, Serviciul Vamal recomanda transportatorilor, care intenționeaza sa traverseze…

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca in posturile vamal Sculeni PVFI rutier (2010), Leușeni PVFI rutier (2030) și Giurgiulești 1 PVFI rutier (3020), pe sensul de ieșire din Republica Moldova, nemijlocit intrarea spre Romania se atesta trafic sporit de camioane cu marfa. Instituția vine…

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza despre trafic sporit de camioane cu marfa in posturile vamal Sculeni PVFI rutier (2010), Leușeni PVFI rutier (2030) și Giurgiulești 1 PVFI rutier (3020), pe sensul de ieșire din Republica Moldova, nemijlocit intrarea spre Romania. Instituția vine cu precizari.

- Poliția de Frontiera anunța ca șapte puncte de trecere a frontierei sunt aglomerate la aceasta ora. Ieșire din Republica Moldova: - PTF Costești - Stinca (partea moldoveneasca, in jurul a 110 de mașini) - PTF Lipcani-Radauți-Prut (partea moldoveneasca, in jurul a 40 de mașini) - PTF Sculeni – Sculeni…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de la Serviciul Vamal, desfașoara percheziții intr-o cauza penala de contrabanda cu aur și dispozitive electronice, prin intermediul serviciului poștal. „Actualmente sunt efectuate simultan mai multe percheziții, pentru acumularea probatoriului pertinent pentru…

- Circa 120 de mașini stau in rand la vama Costești - Stanca la ieșirea din țara. Un flux majorat este și la punctele Lipcani-Radauți-Prut, unde sunt in jur de 70 de mașini, dar și in PTF Sculeni – Sculeni (in jurul a 170 de mașini), PTF Leușeni – Albița (in jurul a 70 de mașini), PTF Cahul – Oancea (circa…