Ce firma se va ocupa de dezinfectia autobuzelor CT BUS Constanta (DOCUMENTE)

CT BUS a incheiat un acord cadru pentru servicii dezinfectie mijloace de transport in comun Valoare acestuia este de 3.161.396 lei Castigator este societatea Allchim DDD Co Potrivit www.confidas.ro, actionari in cadrul firmei sunt Florina Oana Bajdechi… [citeste mai departe]