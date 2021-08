Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de caini maidanezi sunt abandonați, zilnic, la marginea Bucureștiului. Autoritațile au adaposturile pline deja și se tem ca in cateva saptamani, fenomenul risca sa iasa de sub control, așa ca au luat masuri urgente. Consiliul Județean Ilfov va incheia un protocol cu Liga Profesionista de Fotbal…

- Apar detalii uluitoare despre motociclistul care a provocat moartea unui tanar care se deplasa pe șosea, in sectorul 4 al Capitalei cu o trotineta electrica. Barbatul mai are un dosar penal pentru uciderea din culpa a unui biciclist. Procesul in acest caz treneaza de doi ani de zile. Motociclistul este…

- Autoritațile constanțene iau noi masuri pe Litoral, ca urmare a creșterii numarului de imbolnaviri de COVID-19. In zonele aglomerate ar putea aparea patrule, care sa verifice daca turistii respecta restrictiile. Vor fi si controale in mijloacele de transport in comun si in restaurante. “Este o perioada foarte…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a suferit mult, se pare, din cauza lipsei caldurii și apei calde din Capitala. Așa ca nu renunța la haine nici pe plaja, la peste 40 de grade Celsius. Aflat in concediu – unde a lasat de-o parte problemele Bucureștiului, sufocat de gunoaie, șobolani și țanțari…

- Centrul unui oraș din Thailanda a fost blocat de sute de macaci infometați. Maimuțele s-au luat la bataie blocand o intersecție. Imaginile au devenit virale in toata lumea. Autoritațile thialandeze au impus restricții din cauza pandemiei, aa ca turiștii sau localnicii au interzis de a mai hrani maimuțele.…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2020 a inceput cu un autogol. Autorul este turcul Merih Demiral, in meciul de pe Stadio Olimpico din Roma, dintre Turcia și Italia, scrie digi24.ro Nationala Italiei a reusit debutul perfect la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020, 3-0 (0-0)…

- Soferul unei basculante a fost surprins in timp ce descarca deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului. Barbatul a fost amendat cu 30.000 de lei, iar mașina i-a fost confiscata, anunțaPolitia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Autoritațile sanitare din Israel și-au exprimat ingrijorarea, marti, intr-o conferința dupa ce s-au constat mai multe cazuri de inflamație cardiaca la tineri, in special barbați, aparuta dupa vaccinarea cu serul Pfizer. Ministerul Sanatații a declarat ca reacția este probabil legat de vaccinarea lor,…