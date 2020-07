Zeci de cadre medicale infectate cu noul coronavirus la Spitalul Județean Galați Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judetean din Galati s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost depistați pozitiv pentru COVID-19 și mai mulți pacienți ai spitalului, iar o secție medicala a fost inchisa, relateaza Mediafax. Spitalul Judetean din Galati este focar de COVID-19. Potrivit datelor furnizate de conducerea unitatii medicale, la solicitarea MEDIAFAX, luni, […] The post Zeci de cadre medicale infectate cu noul coronavirus la Spitalul Județean Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

