- O romanca din New York, orașul cel mai afectat de coronavirus, povestește prin ce a trecut dupa ce s-a infectat cu virusul COVID-19, cum s-a tratat și explica de ce e mai bine sa nu te internezi in spital. Giulia a spus, citata de Mediafax, ca spitalele sunt prea pline incat sa merite riscul de […]…

- Doua tipuri de celule din cavitatea nazala au fost identificate drept cele mai probabile puncte de intrare a coronavirusului in corpul uman, a concluzionat o echipa internationala de cercetatori, potrivit agenției Press Association, citate de Agerpres. Cercetarea a fost realizata de Wellcome Sanger…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Jurnalistul Chris Cuomo, una dintre vedetele CNN și fratele guvernatorului statului New York, s-a imbolnavit de Covid-19 și a povestit care au fost efectele virusului asupra organismului sau. „Virusul asta se joaca cu mintea ta!”, spune Chris Cuomo. Jurnalistul a povestit cum a reușit sa depașeasca…

- New York a inregistrat, joi, recordul de decese cauzate de coronavirus pentru o a treia zi la rand. Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat in cadrul conferinței sale zilnice, ca 799 de locuitori au murit din cauza virusului, ceea ce a crescut numarul total de decese ale statului la 7.067, scrie The Guardian.…

- Un tigru de la o gradina zoologica din New York a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat duminica autoritatile guvernamentale americane, citate de agenția Reuters. Intr-un comunicat al Societații pentru Conservarea Faunei Salbatice, care administreaza gradina zoologica newyorkeza se arata…

- Grupurile mai mari de trei persoane nu mai au voie sa staționeze pe spațiul public din orașul Harșova, scrie portalul de știri constanțean Info-sud-est.ro. Decizia a fost luata, miercuri, pentru prevenția raspandirii coronavirusului de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența a orașului. “Se…

- Indicele bursier S&P 500 a inregistrat miercuri o cadere de 7% ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe Wall Street, pe fondul ingrijorarilor ca masurile de stimulare anuntate recent nu vor fi suficiente pentru a evita o recesiune provocata de pandemia de coronavirus.…