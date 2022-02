Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, spunea anul trecut, in noiembrie, ca s-a saturat sa incepem fiecare nou an cu imaginea dezolanta a brazilor de Craciun uscați, aruncați la colțurile strazilor. Acesta i-a incurajat atunci pe timișeni sa cumpere brazi in ghiveci și le-a propus colegilor din Consiliul Judetean Timis, in colaborare cu Romsilva – […] Articolul Zeci de brazi folosiți la Craciunul trecut vor fi replantați in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .