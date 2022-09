Zeci de blocuri din București rămân fără apă caldă Aproape 80 de blocuri din Sectorul 3 al Capitalei, alimentate de Magistrala II Sud, raman fara apa calda pana joi. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, din cauza avariilor aparute pe rețeaua primara, magistrala II Sud DN 900 in zona B-dul Mihai Bravu, va fi oprita furnizarea A.C.C, afectand 79 de blocuri. „Avand […] The post Zeci de blocuri din București raman fara apa calda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 17 ani s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Fata, care urma un tratament impotriva depresiei, este in coma la Spitalul Elias. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro ca joi seara, in jurul orei 23.30, fata, care dormea in acelasi pat cu sora…

- O banda de hoți terorizeaza un cartier intreg din Capitala. Oamenii se plang ca infractorii au intrat peste ei in case, in timp ce dormeau. Și mașinile de pe strazile din cartier sunt vanate de hoți, iar daca reușesc sa le deschida, iau tot ce gasesc in interior. De trei saptamani in nordul Capitalei…

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Patru angajați ai unor camine de batrani din Capitala au fost arestați, dupa ce au obligat mai mulți batrani sa le transfere bani și sa le dea diverse bunuri de valoare. Cei patru angajați ai unor camine private de batrani din Sectorul 6 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au […]…

- Potrivit unui comunicat al companiei, lucrarile, esentiale pentru functionarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire, vor fi efectuate in zona intersectiilor Bulevardului Iuliu Maniu cu strada Politehnicii si Bulevardelor Iuliu Maniu cu Doina Cornea. Reparatiile impun oprirea furnizarii…

- Aproape 140 de blocuri din zona bulevardelor Nicolae Grigorescu si Camil Ressu raman fara apa calda, de luni pana vineri, ca urmare a unor lucrari de reparatii efectuate la Magistrala 1 Sud in Sectorul 3.

- Furnizarea apei calde va fi oprita pentru 140 de blocuri din sectorul 3, pana pe data de 24 iunie, din cauza unor lucrari, a anunțat, luni, Compania Municipala Termoenergetica București. Probleme cu apa calda pot sa apara la alte 830 de blocuri și la spitalele Colentina și Fundeni. Lucrarile de reparatii…

- Proprietarii autoturismelor din sectorul 6 al Capitalei vor primi, incepand de luni, QR coduri pentru ca Poliția Locala sa poata sa verifice daca autoturismele sunt parcate pe locurile care le revin. Șoferii care nu le afișeaza pe parbriz risca o amenda cuprinsa intre 100 și 200 de lei. „Foarte mulți…