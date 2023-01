Zeci de blindatele americane Bradley, îmbarcate pentru Europa. În cât timp ajung pe frontul din Ucraina? Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu primele blindate americane Bradley care au fost trimise spre Ucraina. Imbarcarea pe cargoboat a avut loc pe 25 ianuarie, dar din motive de securitate, imaginile au fost publicate mai tarziu de catre Comandametul de transport al SUA. https://t.co/6Be9DY1HI8 pic.twitter.com/JjQPUomPdP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 30, 2023 Vehiculele de lupta Bradley trimise de SUA fac parte dintr-un pachet de asistenta de 2,85 miliarde de dolari.O alta inregistrare video distribuita de soldații ucraineni pe rețelele de socializare la jumatatea lunii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

