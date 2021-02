Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu major la o centrala electrica din sudul Iranului a fost provocat de o pisica, a informat mass-media locala, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Pisica a intrat în centrala situata pe insula Kharg în cursul noptii de vineri spre sâmbata si a reusit sa ajunga la panoul electric.…

- Cel putin 42 de persoane au murit in urma puternicului cutremur produs vineri in insula indoneziana Sulawesi, au anuntat autoritatile. Echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta de a gasi supravietuitori, informeaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudine de 6,2 a avut loc vineri dimineata in insula indoneziana Sulawesi si a ucis cel putin 7 oameni, iar mai multe sute de persoane au fost ranite, relateaza BBC, potrivit News.ro. Citește și: Marcel Ciolacu anunța un cutremur provocat de Florin Cițu: Vrea sa vanda –…

- Casa de licitatie britanica Sotheby’s a anuntat azi ca scoate la vanzare cheia de la camera in care a murit Napoleon Bonaparte cand era inchis pe insula Sfanta Elena, scrie news.ro . Aceasta piesa din metal, lunga de 13 centimetri, a fost gasita „intr-un plic, intr-un portbagaj dintr-o casa scotiana”,…

- Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat miercuri autoritatile pentru conservarea biodiversitatii, scrie www.agerpres.ro .

- Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat miercuri autoritatile pentru conservarea biodiversitatii, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat astazi autoritatile pentru conservarea biodiversitatii. Majoritatea acestor cetacee au esuat la sfarsitul saptamanii trecute pe plajele acestui arhipelag situat la circa 800 de kilometri…

- Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat miercuri autoritatile pentru conservarea biodiversitatii, relateaza AFP si Reuters. Majoritatea acestor cetacee au esuat la sfarsitul saptamanii trecute pe plajele acestui arhipelag…