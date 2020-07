Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul nu vrea sa introduca noi restricții ce ar putea afecta viața oamenilor sau economia, dar ca acest lucru depinde de respectarea regulilor de protecție sanitara.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul nu vrea sa introduca noi restricții ce ar putea afecta viața oamenilor sau economia, dar ca acest lucru depinde de respectarea regulilor de protecție sanitara.

- Fost șef de penitenciar, Gheorghe Balașoiu a invins in instanța Casa de Pensii și va primi mai mulți bani lunar, plus plata diferențelor pe ultimele 20 de luni. Fost șef de penitenciar, Gheorghe Balașoiu a invins recent in instanța Casa de Pensii și va primi mai mulți bani lunar, plus plata diferențelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale, in sensul interzicerii in scoli a unor activitati, intre care prozelitismul religios si cele in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de...

- Gruparea infractionala deturna licitatiile publice in vederea obtinerii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate in faza de executare silita la preturi derizorii, pe care le vindeau ulterior la pretul pietii.

- Situația personalului calificat din industria ospitalitații este atipica, in Romania, comparativ cu celelalte țari, de aproape 20 de ani. In anul 2004, la deschiderea Litoralului, se vorbea despre posibilitatea...

- Monitorul Social, un proiect al fundatiei Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, a lansat un infografic despre evolutia in timp a valorii indemnizatiei de somaj in Romania. "Este de asteptat ca in contextul creat de pandemia de COVID-19, numarul somerilor sa creasca in viitorul apropiat. Pe data…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a explicat luni in Parlament cum s-au cheltuit imprumuturile luate de Romania in luna aprilie:Imprumuturile efectuate in luna aprilie au fost alocate pentru: cheltuieli de personal - 8,8 miliarde de lei, mai putin cu 60 de milioane de lei fata de luna martie…