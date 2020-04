Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ultimele evenimente petrecute in cursul zilei de 9 aprilie 2020 pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, in legatura cu care Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat deschiderea unui dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, la nivelul Ministerului…

- Avand in vedere ultimele evenimente petrecute in cursul zilei de 9 aprilie 2020 pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, in legatura cu care Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat deschiderea unui dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, la nivelul Ministerului…

- Zeci de curse aeriene decoleaza din Romania spre țarile UE, cu lucratori sezonieri. Ministerul Transporturilor schimba condițiile in care se poate pleca la munca in strainatate Ministerul Transporturilor a anuntat, vineri, ca va elabora o procedura pentru organizarea grupurilor de muncitori sezonieri…

- ORDONANȚA MILITARA Nr. 7, din 04.04.2020, privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.22…

- Zilele trecute a avut loc o ședința de lucru la la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), in privința stadiul lucrarilor pe care Romania trebuie sa le finalizeze pana la Campionatul European 2020. La intalnire au luat parte, printre alții, Lucian Bode, ministrul…

- Prioritatea zero este ca cei aflați în trafic sa ajunga în siguranța la destinație, a declarat ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, în condițiile în care Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari meteo de cod roșu iar mai multe drumuri…

- Prioritatea zero este ca persoanele aflate in trafic sa ajunga in siguranta la destinatie, iar cei care nu isi vor face treaba vor raspunde, indiferent de pozitia pe care o ocupa, a afirmat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Miercuri a avut loc, la sediul Ministerului Transporturilor,…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor are, la ora actuala, un singur secretar de stat, desi in organigrama ar trebui sa fie patru. Insa, surprinzator, actualul ministru a Transporturilor, Lucian Bode, face presiuni in PNL si pe la premierul Ludovic Orban sa-i numeasca un secretar…