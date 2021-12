Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru Selecția Naționala Eurovision 2022 au luat sfarșit. Conform unui comunicat oficial transmis de TVR, anul acesta s-a inregistrat cel mai mare procent de inscrieri al compozitorilor și interpreților din strainatate, aproximativ 40% din totalul celor care și-au anuntat participarea.…

- Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur si Adrian Romcescu sunt artiștii care vor juriza editia Selectiei Nationale 2022 pentru concursul internațional Eurovision. Pe cei cinci interpreți și compozitori ii leaga o bogata activitate in industria muzicala, dar și experienta participarii…

- In varsta de 41 de ani, Mihai Traistariu a anunțat in direct, in cadrul unei emisiuni de televiziune, ca vrea la Eurovision 2022. Cantarețul iși dorește sa participe pentru a douasprezecea oara la celebrul concurs muzical, care va avea loc in Torino, Italia. Prezent in cadrul emisiunii „Star Matinal”,…