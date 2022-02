Stiri pe aceeasi tema

- Protestul actual al transportatorilor din capitala canadiana a "scapat de sub control", a declarat duminica primarul din Ottawa, care a anuntat starea de urgenta, centrul orasului fiind blocat de opozantii masurilor anti-COVID.

- Protestul camionagiilor canadieni continua. Ottawa a declarat duminica stare de urgența, dupa ce protestele camionagiilor impotriva vaccinarii anti Covid au intrat in a 10-a zi. Intre timp, Guvernul a spus clar și raspicat ca nu se pune problema renunțarii la campania de vaccinare. „ Convoiul pentru…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considerand situatia „scapata de sub control” in localitatea paralizata de peste o saptamana de opozantii masurilor sanitare, a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala Canadei, iar politia s-a inasprit tonul impotriva manifestantilor, noteaza AFP. Protestele,…

- Opozantii masurilor sanitare impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au manifestat duminica pentru a doua zi consecutiv in capitala canadiana Ottawa, in timp ce soferii de camioane, simpatizanti ai "Convoiului libertatii" au blocat o autostrada transfrontaliera la celalalt capat al tarii, in vestul…

- Premierul canadian Justin Trudeau și familia sa au parasit locuința sa din Ottawa și s-au ascuns intr-un loc secret. Gestul sau are loc pe fondul protestelor de la Ottawa impotriva imunizarii obligatorie, noteaza ndtv.com. Premierul Canadei a fugit din calea protestatarilor Nu este clar in ce locație…

- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…