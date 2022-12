Zeci de apeluri la 112 in prima zi de Craciun la Botoșani. Polițiștii au intervenit in 71 de situații Polițiștii botoșaneni au desfașurat zeci de activitați in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și combaterea oricaror fapte antisociale și pentru ca cetațenii sa se bucure de sarbatori, in siguranța. Polițiștii au anunțat astazi ca forțele de ordine au intervenit la 71 de evenimente, 65 dintre acestea fiind sesizate prin apel la 112. In urma […] Citește Zeci de apeluri la 112 in prima zi de Craciun la Botoșani. Polițiștii au intervenit in 71 de situații in Botosani24.ro .