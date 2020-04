Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a spus ca reprezentanții Poliției au sunat-o la telefon pentru a o intreba cu privire la existența unor poze fasiliface cu ea și cu fetița ei, Maya. Vedeta a aflat de la autoritați faptul ca exista persoane care profita la propriu de imaginea ei, fasificand fotografii cu ea și cu familia…

- O crestere a rasismului dupa izbucnirea epidemiei cu coronavirus din China, mergand de la abuzuri verbale la atacuri fizice, a fost resimțita de asiaticii care locuiesc in Marea Britanie, relateaza joi Press Association potrivit news.ro. Cu toate ca in Regatul Unit au fost inregistrate doar doua…

- Romanii pot calatori inca 11 luni cu cartea de identitate in si dinspre Regatul Unit, iar pe parcursul acestui an vor fi aflate schimbarile in privinta vizelor, pasapoartelor, zborurilor si asigurarilor medicale, a anuntat agentia de turism J’Info Tours.

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al Romaniei si ocupand ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini directi in Romania in 2018, potrivit analizei KeysFin "The BREXIT effect".…

- Cine sunt strainii care se vor putea angaja fara nicio restricție in Marea Britanie, dupa Brexit. Cand intra in vigoare noul sistem de imigrație Guvernul premierului Boris Johnson a anuntat duminica un plan pentru facilitarea si accelerarea intrarii celor mai buni cercetatori si oameni de stiinta in…

- Prințul Harry a lipsit de la recepția gazduita de Prințul William luni seara, la Palatul Buckingham, iar explicația este extrem de simpla, potrivit presei britanice. Mai exact, Prințul Harry a parasit Regatul Unit, el urcandu-se la bordul unui avion cu destinația Canada.

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…