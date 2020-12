Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de angajati ai unor societati private au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Peste 20 de angajati ai unor societati private au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Primarul comunei Ramet din Alba si o angajata a institutiei au fost trimisi in judecata de procurori DNA pentru fapte de coruptie. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba marti, 15 decembrie 2020. Inculpati sunt primarul Vasile Raica (PSD) si Daniela Gligor, iar parte civila este Agentia de Plati…

- Un barbat din Zlatna a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru hartuire, dupa ce timp de opt luni a urmarit o femeie de la locul de munca si pana acasa. S. Stefan i-a trimis mesaje in care o injura sau unele de amenintare. Faptele s-au petrecut pe raza localitatii…

- Ziarul Unirea Peste 600 de concedii ilegale pentru bugetari printr-o agentie de turism din Alba Iulia: Administratorul si o angajata, trimiși in judecata Administratorul unei agentii de turism din Alba Iulia, dar și o angajata a firmei au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- O fata si un baiat, ambii in varsta de 14 ani, din municipiului Targu Jiu, care au fost implicati in urma cu o luna si jumatate in incidente de tip bullying, au fost trimisi in judecata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a inaintat instantei de judecata doua rechizitorii avand ca obiect infractiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, astfel: Inculpatul Buga Marian, administrator al unei societati com...