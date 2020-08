Stiri pe aceeasi tema

- "Va informam ca la o intreprindere de confectii din municipiul Sibiu, au fost confirmate pozitiv in urma testarii cu noul Sars-Cov-2, din primele informatii, un numar de 23 de persoane", a transmis, sambata, Prefectura Sibiu. Citeste si: Focar de COVID la Manastirea "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.…

- Un numar de 22 de angajati din sistemul de sanatate din judetul Sibiu sunt confirmati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2, in acest moment, cei mai multi fiind din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, a informat vineri Institutia Prefectului potrivit Agerpres. "Conform ultimelor…

- Zece cadre medicale din judetul Sibiu sunt confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, majoritatea provin de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), iar doua sunt angajate la o clinica privata, a anuntat marti Prefectura Sibiu, printr-un comunicat de presa."Conform ultimelor date…

- Peste 60 de persoane din judetul Vrancea au fost confirmate cu virusul COVID-19 in ultimele 24 de ore, numarul pacientilor infectati care sunt internati fiind, de asemenea in crestere, a informat, miercuri, Prefectura Vrancea. Astfel, au fost raportate 851 de cazuri de COVID-19 in Vrancea, cu 64 mai…

- Probleme serioase in cadrul Primariei Municipiului Bistrița. Doi angajați au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Astfel, in aceasta instituție, numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la trei, conform site-ului de știri timponline.ro.Departamentul Taxe și Impozite Locale Bistrița a fost…

- Trei angajati ai fabricii auto Takata Sibiu au fost diagnosticati cu COVID-19, iar 67 de colegi ai lor au fost trimisi in izolare la domiciliu, scrie ziarul local Sibiuindependent."In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei fabrici ce produce piese si accesorii pentru autovehicule,…

- Un focar de infectie cu noul coronavirus a fost identificat duminica la o fabrica de inghetata din judetul Alba, 27 de angajati fiind depistati pozitiv la testarea pentru noul coronavirus, relateaza ziarulunirea.ro, potrivit caruia firma este Alpin 57 Lux din Sebes, transmite news.ro.Firma…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a anuntat ca in judet nu s-au inregistrat cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 in ultimele 24 ore. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25 persoane au fost declarate vindecate și au fost externate din unitațile spitalicești, 5 persoane fiind externate astazi. Pana…