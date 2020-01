Stiri pe aceeasi tema

- Trei locuri de munca figureaza ca fiind valabile in aceasta perioada, la instituții publice din județul Alba. Unul dintre ele este la Aiud, iar restul sunt la Cugir. Primaria Municipiului Aiud, județul Alba Arhitect-șef și director executiv Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 975, a fost publicata Decizia numarul 480 semnata de primul ministru Ludovic Orban privind incetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al Adelei Petrinia Neagoe din functia de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii.Totodata,…

- Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice a fost publicata, in aceasta saptamana, in Monitorul Oficial, prevederile sale urmand sa intre in vigoare in termen de 90 de zile, adica de la finalul lunii ianuarie. Inspectoratul…

UAT Municipiul Turda organizeaza in data de 26 noiembrie 2019 concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II –...

- UAT Municipiul Turda organizeaza in data de 26 noiembrie 2019 concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II – Directia de impozite si

- ANAF a scos la concurs zeci de posturi de conducere la directiile regionale ale finantelor publice si administratiile fiscale judetene, dar și in structura centrala. Este vorba despre funcții de director general și șef de administrație. Insa sindicatele din Finanțe susțin ca in instituție exista un…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Institutia…

- Potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in data de 18 noiembrie 2019, ora 11, concurs de promovare pentru ocupare1 unui numar de 58 posturi din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Tot potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare…