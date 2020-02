Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de...

- Romanul cu coronavirus de la bordul Diamond Princess, din Japonia, in stare bunaMinisterul Afacerilor Externe a anunțat ca, pana in acest moment, nu au fost confirmate cazuri noi de infectare cu coronavirus in randul celorlalți 16 romani aflați pe vas.MAE a anunțat ca un reprezentant al Ambasadei Romaniei…

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de coronavirus la bord, a anuntat sambata ambasada SUA, citata de AFP.

- Alte 67 de persoane aflate în Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sâmbata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters, scrie Agerpres. Statele Unite au anuntat sâmbata ca intentioneaza sa trimita un avion…

- SUA urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, ambasada americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion…

- In contextul situației de carantina pe vasul de croaziera „Princess Diamond”, ancorat in portul Yokohama (Japonia), Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene precizeaza ca cei trei cetațeni moldoveni (doi barbați și o femeie), aflati la bordul navei, au o stare

- Focarul de coronavirus de la bordul navei de croaziera, blocata la coastele Japoniei, continua sa se extinda.136 de oameni dintre cei 3.700 au fost contaminati cu virusul letal. Informatia a fost confirmata de ministrul japonez al Sanatatii.

- Doi moldoveni sunt blocați la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess”, dupa ce astazi, 5 febriaruie, autoritațile japoneze au anunțat despre plasarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a membrilor echipajului și pasagerilor vasului maritim, intrat in portul Yokohama pe data de 3 februarie.