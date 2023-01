Zeci de amenzi și dosare penale în ultimele 24 de ore, la Botoșani Zeci de amenzi și dosare penale in ultimele 24 de ore, la Botoșani Miercuri, in cadrul acțiunilor desfașurate, polițiștii botoșaneni au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 28.000 de lei, au intervenit la 37 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112, iar in urma intervențiilor au fost intocmite 17 dosare penale. Citește și: Aproape 400 de mașini verificate, noua permise reținute și amenzi de 75.000 […] Citește Zeci de amenzi și dosare penale in ultimele 24 de ore, la Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

- In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au desfașurat activitați pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica.

