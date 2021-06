Stiri pe aceeasi tema

- Pese 57.000 de mii de lei au dat amenzi polițiștii timișoreni, seara trecuta, in doar cateva ore. Mai exact, in intervalul orar 19:00-01:00, polițiștii impreuna cu jandarmi, au organizat o acțiune punctuala pe raza municipiului Timișoara. Astfel, au fost legitimate 140 de persoane, au fost controlate…

- O ampla acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera a fost organizata de polițiștii rutieri din Alba, impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR). De asemenea, acțiunea a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice. Au…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru depistarea și sancționarea participanților la trafic care nu respecta regulile de circulație The post RAZIE pe drumurile din Dambovița,sute de amenzi și zeci de permise, reținute first appeared on Partener…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri constanteni. Politistii rutieri au retinut 38 de permise de conducere, dintre care 21 pentru depasirea limitei de viteza legala cu peste 50 km h.In perioada 14 16 mai a.c., politistii formatiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițiștii au prins la Suceava patru persoane care au vandut ilegal țigari in valoare de aproape 70.000 de lei. Au fost confiscate țigarile și au fost ridicate patru mașini folosite de aceștia la transport. Poliția Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2, cu sprijinul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 8.430 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 98.600 lei a fost confiscata, doua autoturisme indisponibilizate,…

- La data de 12 aprilie, in intervalul orar 10-18, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuni Naționale și Europene au acționat cu scopul prevenirii accidentelor de circulație produse pe fondul depașirii limitei de viteza și a consumului de alcool. In cadrul acțiunii, polițiștii au verificat…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava, impreuna cu formațiunile rutiere din teritoriu, au organizat, in perioada 19-21 martie, o acțiune de control axata pe depistarea șoferilor care circula cu viteza peste limita legala, așadar cu radarele din dotare. Numarul de sancțiuni aplicate este mare, ...