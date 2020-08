ZECI de amenzi la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. Regulile nu au fost respectate Aproximativ 2400 de pelerini au fost prezenți de sambata pana duminica la Hramul Manastirii Nicula. Au fost date 29 amenzi de peste 23.000 lei pentru nerespectarea indicațiilor polițiștilor și o amenda pentru refuzul de a purta masca de protecție. Masurile de ordine au fost asigurate de 317 polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Numarul maxim de participanți in manastire s-a inregistrat la ora 10.00. aproximativ 2000 persoane, iar numarul total de participanți care au afluit in ultimele 24 ore a fost aproximativ 2400 de persoane. 12 persoane au fost asistate medical la fața locului fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

