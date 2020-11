Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș și Secția 2 Poliție Rurala s-au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat la locuința unui barbat din comuna Teregova, unde au fost identificate 23 de persoane, fața de care s-a luat masura sancționarii contravenționale.Organizatorul…

- Un numar de 18 persoane au fost duse, marți, la audieri, dupa destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea drogurilor in zona de vest a țarii. Potrivit Poliției Romane, 18 persoane au fost duse la audieri, in urma a 23 de percheziții, in județele Timiș și Arad, in cadrul unei acțiuni desfașurate…

- Un numar de 21 de percheziții au avut loc astazi in județele Caraș-Severin și Timiș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Gruparea distribuia droguri și elevilor, iar in rețea au fost atrași și copii. Polițiștii, polițiștii de frontiera și procurorii DIICOT Severin, au efectuat 21 de percheziții…

- Politisti de investigatii criminale de la Politia municipiului Buzau si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Buzau au efectuat sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism.

- Sectia ATI a Spitalului de Urgenta Petrosani a fost inchisa dupa ce trei angajati au fost confirmati cu noul coronavirus, situatie in care pe sectie nu mai pot fi primiti, de vineri, alti pacienti. Conducerea spitalului a luat ... The post Sectia ATI a unui spital de urgenta din vestul țarii a fost…

- Meteorologii ne anunța ca și astazi, vineri , 25 septembrie, vremea va fi calda in majoritatea regiunilor țarii, excepție facand vestul, sud-vestul și, parțial centrul țarii, unde se prognozeaza ploi in averse și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte, iar temporar…

- Zeci de dosare penale au fost intocmite de polițiști și au fost date amenzi de peste 700.000 de lei dupa cele peste 1.400 de controale facute in sectorul silvic in perioada 21 – 28 august 2020. Potrivit Poliției Romane, peste 1.300 de controale au fost efectuate, in ultima saptamana, de polițiști din…